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Стало известно, будет ли «Барселона» идти Хави на уступки, чтобы удержать его в клубе

Журналист Пинтанель: «Барселона» не будет идти на уступки Хави

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Global Look Press

Руководство каталонской «Барселоны» не планирует идти на уступки главному тренеру команды Хави, чтобы удержать его в клубе. Об этом рассказал журналист Алекс Пинтанель.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта попробует убедить Хави остаться в команде, но в руководстве клуба нет единого мнения по этому вопросу.

Если Хави продолжит работу в «Барселоне», то ему придется адаптироваться к новым реалиям в клубе.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона. Свое решение об уходе специалист объяснил тем, что клубу необходимо сменить курс.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави за 32 тура набрали 70 очков и отстают от лидирующего мадридского «Реала» на 11 баллов. Команда завершила выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала, проиграв французскому «ПСЖ».

Ранее Хави передумал уходить из «Барселоны».

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