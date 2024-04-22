В «Спартаке» вновь высказались о деле Промеса

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что команда пока не получала никаких новостей по делу нидерландского нападающего Квинси Промеса, который находится в тюрьме ОАЭ. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Пока нет новых новостей по Промесу. Почему его не было на праздничной фотографии, посвященной дню рождения клуба? Он был на других фотографиях, посвященных лучшим. Мы ценим и любим его по-прежнему», — сказал Малышев.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее Промеса назвали виновным в отставке Гильермо Абаскаля.