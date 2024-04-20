«Ахмат» одержал волевую победу над ЦСКА

Московский ЦСКА уступил грозненскому «Ахмату» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:2.

На 19 минуте матча прямую красную карточку получил игрок ЦСКА Виллиан Роша. Армейцы вышли вперед на 63-й минуте, когда Федор Чалов реализовал пенальти. За «Ахмат» забили Мохамед Конате (79-я минута) и Бернард Бериша (87-я).

На 90 минуте был удален игрок ЦСКА Игорь Дивеев.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает пятое место, набрав 37 очков. «Ахмат» располагается на 14-й строчке, набрав 23 балла. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 47 очков. На одно очко от «Зенита» отстает «Краснодар».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что два футболиста ЦСКА пропустят дерби со «Спартаком».