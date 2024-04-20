Ринг-герл, которую ударил боец MMA, впервые высказалась об инциденте

Ринг-герл Мария Андрианова, которую боец ММА Али Хейбати ударил перед боем с Аркадием Осипяном, заявила в своих соцсетях, что благодарна промоушену Hardcore Fighting Championship за оказанную ей поддержку.

«Я благодарна, что промоушен Hardcore Fighting Championship мгновенно отреагировал на данный инцидент и поддержал меня. Несмотря на этот случай, само сотрудничество с лигой мне понравилось», — написала Андрианова.

Противостояние завершилось победой Осипяна техническим нокаутом в первом раунде. Хейбати до этого выходил на бой на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против известного бойца поп-MMA Артема Тарасова. Поединок завершился победой Хейбати единогласным решением судей.

33‑летний боец из Ирана Али Хейбати провел в России 11 боев по разным правилам, начиная с 2023 года. Ранее Хейбати учился в Харькове и работал в Германии инженером.

Осипян предыдущий поединок провел в рамках турнира Hardcore MMA 84 и проиграл Филиппу Косыреву единогласным решением судей.

Ранее сообщалось о том, что Хейбати пожизненно дисквалифицирован.