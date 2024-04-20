Галактионов ответил на вопрос о Дзюбе: он является частью «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил выход форварда Артема Дзюбы на замену в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» (1:1) тем, что игрок является частью коллектива, передает «Матч ТВ».

«Артем — часть коллектива. Мы сосредоточены на решении текущих задач. То, что всплывает негативная информация, на нее не реагируем. Стараемся действовать сообща на поле», — сказал Галактионов.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее в европейском клубе заявили, что хотели бы пригласить Дзюбу.