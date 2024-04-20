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Один человек выбыл из гонки за место тренера «Спартака»

«Спорт-Экспресс»: руководство «Спартака» не планирует приглашать Янсена

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IMAGO/Global Look Press

Бывший главный тренер голландского «АЗ Алкмаар» Паскаль Янсен вряд ли будет назначен на аналогичную должность в московский «Спартак». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, приглашение нидерландского специалиста считается маловероятным развитием событий.

51-летний Паскаль Янсен почти всю карьеру работал в нидерландских клубах, за исключением короткого периода в двух клубах из ОАЭ, где он занимал должность ассистента. С 2020 по 2024 год он являлся главным тренером «АЗ».

После 23 туров красно-белые, набрав 35 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему «Зенит», у которого 47 набранных очков. «Краснодар» после победы над «Факелом» приблизился к петербуржцам на расстояние одного очка.

21 апреля «Спартак» сыграет с «Ростовом в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 20:30 по московскому времени.

Ранее в «Зените» заявили, что клуб мог бы дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов.

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