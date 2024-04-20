Экс-тренер «Спартака» близок к назначению в «Барселону»

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери может в ближайшее время возглавить каталонскую «Барселону». Об этом сообщает портал Teamtalk.

По информации источника, руководство сине-гранатовых заинтересовано в сотрудничестве с испанским специалистом и ожидает, что он сменит Хави на посту главного тренера команды. Сам Эмери ответа на приглашение «Барселоны» пока не дал.

Унаи Эмери проработал в «Спартаке» с июня по конец ноября 2012 года. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против московского «Динамо» (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой». После ухода из «Спартака» он поработал в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале» и «Вильярреале».

Эмери возглавляет «Астон Виллу» с октября 2022 года, в текущем сезоне бирмингемский клуб борется за путевку в Лигу чемпионов и идет на четвертом месте в таблице чемпионата Англии.

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