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Боец ММА пнул ринг-герл прямо перед боем

В Москве боец Хейбати пнул ринг-герл перед главным поединком на Hardcore MMA

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19 апреля состоялся турнир профессиональной лиги смешанных боевых единоборств Hardcore MMA. Главным событием которого станет бой иранца Али Хейбати и Аркадия Осипяна.

По традиции перед поединком ринг-герл прошлась в октагоне с табличкой с номером раунда. В момент, когда она проходила рядом с Хейбати, получила от него удар ногой.

После завершения боя Хейбати принес девушке извинения.

Противостояние завершилось победой Осипяна техническим нокаутом в первом раунде. Хейбати до этого выходил на бой на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» против известного бойцами поп-MMA Артема Тарасова. Поединок завершился победой Хейбати единогласным решением судей.

33‑летний боец из Ирана Али Хейбати провел в России 11 боев по разным правилам, начиная с 2023 года. Ранее Хейбати учился в Харькове и работал в Германии инженером.

Осипян предыдущий поединок провел в рамках турнира Hardcore MMA 84 и проиграл Филиппу Косыреву единогласным решением судей.

Ранее Царукян рассказал, что хотел сделать с провоцировавшим его фанатом.

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