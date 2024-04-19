Названо условие, при котором Дзюба закончит с футболом

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что нападающий Артем Дзюба может завершить карьеру после ухода из «Локомотива». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Дзюба закончил с футболом? С футболом — нет, а в «Локомотиве» Артему будет тяжело. Потому что «Локомотив» играет в другой футбол, в отличие от того, в который Дзюба играл в «Зените».

После «Локо» закончит? Если не будет предложений из-за рубежа, думаю да. Ну, зачем ему идти вниз? Он поиграл на высоком уровне, а в команде из второй части таблицы от футбола будет сложно получать удовольствие», — сказал Семшов.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее в европейском клубе заявили, что хотели бы пригласить Дзюбу.