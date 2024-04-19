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Шансы Чалова уехать в Европу назвали крайне низкими

Экс-игрок ЦСКА Хомуха низко оценил шансы Чалова перейти в европейский клуб

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Бывший игрок петербургского «Зенита» и московского ЦСКА Дмитрий Хомуха низко оценил шансы нападающего армейцев Федора Чалова перейти в европейский клуб. Слова Хомухи приводит Legalbet.

«В топ-5 чемпионатов Европы таких футболистов, как Чалов, с избытком. Ему предстоит очень высокая конкуренция за место в стартовом составе. К тому же клубам придется заплатить отступные за Чалова, что точно не упрощает его ситуацию с отъездом из ЦСКА», — сказал Хомуха.

По информации «Чемпионата», в феврале Чаловым интересовался французский «Монако» и два других европейских клуба.

Ранее 26-летний форвард выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 14 матчей и записал на свой счет четыре гола.

В сезоне-2023/24 Чалов сыграл в 33 матчах в составе ЦСКА и забил 13 мячей. Его контракт с армейцами истекает 30 июня 2025 года.

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