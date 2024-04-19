Фигуристка Туктамышева пошутила по поводу потери штанов во время выступления

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своих социальных сетях пошутила о казусе во время выступления в шоу Этери Тутберидзе во Владивостоке.

«Легким движением руки брюки превращаются …. в элегантные шорты!» Теперь вы поняли, что значит фраза «выпрыгнуть из штанов», — написала Туктамышева.

Во время представления с Туктамышевой сползли брюки, что помешало ей выполнить элемент. После этого она их сорвала и продолжила свое выступление.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Туктамышева является серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании и чемпионкой Европы.

Ранее Тарасова словами о говне высказалась о завершении карьеры фигуристки Талалайкиной.