Определился лучший снайпер регулярного сезона НХЛ среди россиян

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим снайпером регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян.

На счету Панарина 49 заброшенных шайб. Второе место занял Кирилл Капризов из «Миннесоты», который отметился 46 точными бросками. Замкнул тройку Никита Кучеров из «Тампы». Он забросил 44 шайбы.

В ночь на 16 апреля «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду принимал «Оттаву Сенаторз» и одержал разгромную победу со счетом 4:0, став победителем регулярного чемпионата. Панарин стал автором шайбы.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 82 матчах НХЛ, отметившись 49 заброшенными шайбами и 71 результативной передачей.

В первом раунде плей-офф «Рейнджерс» встретятся с «Вашингтоном».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Также сборная России не сыграет на турнире сборных, организованном НХЛ, запланированном на 2025 год.

Ранее Александр Овечкин дал обещание.