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Украина хочет запретить 15 россиянам участвовать в ЧЕ по дзюдо

НОК Украины призвал не допустить 15 россиян к участию в ЧЕ по дзюдо

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Национальный олимпийский комитет Украины обратился с просьбой не допустить 15 российских атлетов участвовать в чемпионате Европы по дзюдо, который пройдет в Хорватии. Об этом сообщает РИА Новости.

И.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бледный поддержал эту инициативу, обратившись вместе с главой украинского дзюдо Михаилом Кошляком к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и президенту Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусу Визеру.

В настоящее время российские атлеты принимают участие в состязаниях под эгидой IJF в нейтральном статусе. Евро-2024 по дзюдо пройдет в Загребе с 25 по 28 апреля.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая мирную миссию олимпийского движения. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее на Украине обвинили «Челси» в неумелом использовании Михаила Мудрика.

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