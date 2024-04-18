Овечкин назвал ключевой фактор, который позволил «Вашингтону» выйти в плей-офф

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин в интервью RMNB заявил, что ключевым фактором, позволившим команде выйти в плей-офф Кубка Стэнли, стала вера в свои силы.

По его мнению, она должна помочь главному тренеру Спенсеру Карбери в его первом розыгрыше плей-офф в карьере.

«Целый год мы проходили через множество сложнейших моментов, но мы все еще верим в успех. Главное — вера друг в друга. Опыт, приобретенный нами за последнее время, поможет нам и тренерскому штабу. Это огромный шаг для нас», — заявил россиянин.

Овечкин вместе с «Вашингтоном» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» 2:1 и стал участником плей-офф. Команда сыграет в первом раунде с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее агент Овечкина заявил, что Александр не фокусируется на рекорде Гретцки.