Фетисов рассказал, что бы сделал с главой МОК Бахом при личной встрече

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что провел бы силовой прием против главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха при личной встрече.

По его словам, немецкий чиновник вместе со своими подручными опорочил ценности олимпийского движения, которые были заложены много лет.

«Олимпийская Хартия говорит о том, что политики на Играх не должно быть. Это традиции, заложенные совсем не Бахом и не его дебилами. Кстати, я полностью поддерживаю термин Сергея Викторовича Лаврова, который этим словом определил некомпетентность мировой дипломатии», — заявил Фетисов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее сообщалось, что член ОКР ждет нового тренера для «Спартака».