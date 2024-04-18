В ФШР указали на ошибки Непомнящего в партии с Видитом

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался об ошибках Яна Непомнящего в партии 11-го тура турнира претендентов против индийца Видита Гуджрати. В комментарии «Газете.Ru» он подчеркнул, что на соревнованиях такого уровня не ошибаться невозможно.

«Понятно, что партия была для Яна небезошибочной. Но мы много раз говорили о том, что на турнире такого уровня победить без ошибок невозможно. Не получится просто прийти и победить на классе. Приходится рисковать, проходить через плохие позиции, искать шансы, экономить время, заставлять соперника тратить силы — с Видитом так и получилось.

Надо было видеть, как Видит переживал поражение. Во-первых, оно действительно обидное, а во-вторых, оно окончательно лишило его любых шансов. А Яна нужно поздравить со спортивной победой. Сейчас на финише участники очень устали, так что просто смотрим в таблицу, которая нам показывает: Ян — на первом месте. Пока ему спортивное счастье сопутствует, надеюсь, так будет и дальше», — сказал Смагин.

После 11 туров Непомнящий является единоличным лидером турнира претендентов, набрав семь очков. На полбалла от него отстают Хикару Накамура и Гукеш Доммараджу. В четверг, 18 апреля, Ян сыграет с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой, партия начнется в 21:30 по московскому времени.

Ранее Смагин заявил, что в партии с Непомнящим Видит стал «насиловать» позицию.