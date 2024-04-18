Овечкин объяснил, как «Вашингтон» попал в плей-офф Кубка Стэнли

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин в интервью RMNB заявил, что залогом успешного окончания регулярного чемпионата для команды стала полная самоотдача игроков и помощь от соперников.

«Почти каждая игра была для нас сродни седьмому матчу плей-офф. Иногда разные команды помогали нам, и мы продолжали борьбу», — заявил форвард.

Овечкин вместе с «Вашингтоном» в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Филадельфию» 2:1 и стал участником плей-офф. Команда сыграет в первом раунде с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее агент Александра Овечкина объяснил неудачное начало сезона для хоккеиста.