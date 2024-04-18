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Новый тренер «Спартака» признался, что у него были разногласия с Абаскалем

Тренер «Спартака» Слишкович заявил, что у него не было конфликтов с Абаскалем

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о деталях взаимоотношений с бывшим наставником красно-белых Гильермо Абаскалем. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Никаких конфликтов у нас никогда не было. Было разное мнение — я думал так, он думал чуть иначе. Но всегда его решение было последним. Если он решит так, я тоже стою за это и говорю, что надо так. Это не может называться конфликтом, я думаю, что это честная работа ассистента, который, если считает, что нужно сказать что-то главному тренеру, то должен это сделать», — сказал Слишкович.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. Он ранее работал в качестве главного тренера в боснийском «Зриньски».

Под его руководством красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» в Кубке России (0:0). Теперь «Спартак» встретится с «Динамо» в Пути регионов в Кубке России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее в «Спартаке» рассказали, как вел себя Абаскаль на прощании с командой.

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