Гретцки восхитился российским хоккеистом

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о похвале Уэйна Гретцки в адрес российского нападающего команды Никиты Кучерова. Его слова передает официальный сайт лиги.

«Первое текстовое сообщение, которое я получил, когда проверил телефон после игры, было от Гретцки. Классный поступок от него. В нем только восторженные комментарии о Никите Кучерове. Это было довольно круто», — сказал Купер.

В ночь с 17 на 18 апреля в рамках матча регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своем льду «Торонто Мэйпл Лифс» и одержала победу со счетом 6:4. Кучеров записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу.

Российский форвард провел в текущем сезоне НХЛ 81 матч, отметившись 44 заброшенными шайбами и 100 результативными передачами. Кучеров занимает первое место среди бомбардиров сезона. На втором месте идет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 138 очков (51+87). Тройку лучших замыкает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 132 очками (32+100).

Ранее сообщалось, что Кучеров установил уникальный рекорд среди российских игроков НХЛ.