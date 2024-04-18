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Гретцки восхитился российским хоккеистом

Тренер «Тампы» Купер: Гретцки прислал восторженные комментарии о Кучерове

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о похвале Уэйна Гретцки в адрес российского нападающего команды Никиты Кучерова. Его слова передает официальный сайт лиги.

«Первое текстовое сообщение, которое я получил, когда проверил телефон после игры, было от Гретцки. Классный поступок от него. В нем только восторженные комментарии о Никите Кучерове. Это было довольно круто», — сказал Купер.

В ночь с 17 на 18 апреля в рамках матча регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своем льду «Торонто Мэйпл Лифс» и одержала победу со счетом 6:4. Кучеров записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу.

Российский форвард провел в текущем сезоне НХЛ 81 матч, отметившись 44 заброшенными шайбами и 100 результативными передачами. Кучеров занимает первое место среди бомбардиров сезона. На втором месте идет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 138 очков (51+87). Тройку лучших замыкает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 132 очками (32+100).

Ранее сообщалось, что Кучеров установил уникальный рекорд среди российских игроков НХЛ.

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