Хоккеист НХЛ установил уникальный рекорд среди российских игроков

В ночь с 17 на 18 апреля в рамках матча регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своем льду «Торонто Мэйпл Лифс» и одержала победу со счетом 6:4.

К седьмой минуте хозяева вели уже 2:0. Автором одной из заброшенных шайб стал российский нападающий Никита Кучеров. Помимо этого он записал на свой счет в этом матче еще результативную передачу.

«Тампа» завершила регулярный чемпионат на шестом месте в Восточной конференции.

Стоит отметить, что результативная передача в матче против «Торонто» стала для Кучерова 100-й в нынешнем сезоне. Он первым среди российских игроков в истории НХЛ сделал 100 передач в регулярном чемпионате.

Российский форвард провел в текущем сезоне НХЛ 81 матч, отметившись 44 заброшенными шайбами и 100 результативных передач. Кучеров занимает первое место среди бомбардиров сезона. На втором месте идет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 138 очков (51+87). Тройку лучших замыкает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 132 очками (32+100). В топ-5 лучших бомбардиров входит российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Он идет на четвертом месте, в его активе 120 очков (49+71).

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