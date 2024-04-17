Назван фаворит финала Кубка Гагарина

Известный комментатор Леонид Вайсфельд рассказал, в чем «Локомотив» превосходит «Металлург» перед финальной серией Кубка Гагарина. Его слова предает «Все про спорт».

«Считаю фаворитом «Локомотив», но это не значит, что они обязательно выиграют. «Локомотив» превосходит в организации, опыте игроков. Все-таки «Локомотив» — это команда, которая давно строится. «Металлург» фантастическую работу проделал, они практически за год новую команду собрали, которая вышла в финал, но я не могу сказать, что «Локомотив» — явный фаворит, но мне кажется, что все-таки «Локомотив» выиграет», — сказал Вайсфельд.

Финальная серия Кубка Гагарина стартует 18 апреля. Первый матч пройдет в Магнитогорске.

В полуфинале ярославцы без труда расправились с «Трактором» 4:0. «Металлург» в семиматчевом противостоянии одолел «Автомобилист».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. В этом сезоне обе команды вылетели в первом раунде.

Ранее сообщалось, что капитан «Динамо» перейдет в «Спартак».