Ещенко заявил о разногласиях в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что у красно-белых целый комплекс проблем. Его слова передает «Чемпионат».

«У них много проблем: то Джикия не играет, то Промес, то еще что-то. Постоянно меняют состав. Мне кажется, нет сплоченности. Но для нее справедливость тоже должна быть. Потому что один ошибается — его просто перемещают на другую позицию, а другого сразу убирают. Думаю, что внутри коллектива есть какие-то разногласия, недопонимание — в этом вся проблема», — сказал Ещенко.

17 апреля «Зенит» примет «Спартак» в рамках ответного полуфинального матча Пути РПЛ в Кубке России. Начало матча в 19:30 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности на ближайший матч с «Зенитом» станет Владимир Слишкович.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом туре команда уступила занимающему последнее место «Сочи» 0:1.

Ранее Булыкин заявил, что у «Спартака» мало шансов против «Зенита».