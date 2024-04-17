Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Промеса назвали виновным в отставке Абаскаля

Экс-игрок ЦСКА Пономарев: в увольнении Абаскаля есть и вина Промеса

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил о взаимосвязи между увольнением Гильермо Абаскаля с поста тренера «Спартака» и отсутствием Квинси Промеса в команде. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Абаскаль напрашивался на это увольнение, если судить по его поведению и результатам команды в последних матчах. Подставил ли Промес команду? Никогда нельзя допускать ситуации, при которой игра команды полностью зависит от одного игрока. Так быть не должно. Но, конечно, в увольнении Абаскаля есть и вина Промеса. Без него красно-белые совсем скучно смотрятся в атаке», — сказал Пономарев.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял московский клуб с начала сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

Ранее стала известна тренерская статистика Абаскаля в «Спартаке».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами