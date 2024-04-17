Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец известного шахматиста устроил скандал во время партии на Турнире претендентов

Отца шахматиста Фируджи выгнали из зала во время партии на Турнире претендентов

close
100%
Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Отца французского шахматиста Алирезы Фируджи вывели из зала, где его сын проводил партию против американца Фабиано Каруаны на Турнире претендентов. Об этом сообщает Chess24 в социальных сетях.

Отец шахматиста рассказал, что охранники не пускали его в зрительный зал, на что он пригрозил им полицией. После этого его вывели наружу. Отец Фируджи просил разрешить ему в любое время наблюдать за игрой сына с балкона. Согласно правилам, родственники и члены команд могут находиться в помещении только в первые 15 минут матча.

Фируджа в итоге уступил своему американскому сопернику.

Турнир претендентов продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее шахматист Карякин отверг предложение выступать за США.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами