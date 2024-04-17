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В «Зените» назвали самого нетипичного бразильца в команде

Кержаков назвал Дугласа Сантоса самым нетипичным бразильцем в «Зените»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о бразильских футболистах петербургской команды. Его слова передает официальный сайт клуба.

«Самый нетипичный бразилец в команде? Педро? Он еще молодой, может, не раскрылся. Самый нетипичный бразилец в «Зените» — ​Дуглас, настоящий профи. Еще Марио. Недавно я был впечатлен, ознакомившись со статьей про Нино. Оказывается, он увлекается русской литературой, читает классиков. Все бразильцы разные. Есть фестивальные, есть более дисциплинированные», — сказал Кержаков.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро. Помимо них в команде играют еще пятеро бразильцев, а также один серб, два колумбийца и француз.

17 апреля «Зенит» проведет ответный полуфинальный матч Кубка России против «Спартака». Первая игра завершилась победой петербуржцев 2:1.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Краснодар» на четыре очка.

Ранее ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России.

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