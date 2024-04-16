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ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

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Михаил Голенков/РИА Новости

Московский ЦСКА оказался сильнее калининградской «Балтики» в ответном полуфинальном матче Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России.

Встреча прошла в российской столице на стадионе «ВЭБ Арена» в присутствии 16 300 зрителей и завершилась уверенной победой команды под руководством Владимира Федотова со счетом 2:0. Счет в матче в первом тайме открыл нападающий Федор Чалов, реализовавший пенальти после того, как один из защитников балтийцев сыграл рукой в собственной штрафной. Затем спустя минуту Аббосбек Файзуллаев удвоил преимущество красно-синих.

Первая игра, прошедшая две недели назад в Калининграде, также завершилась победой игроков ЦСКА (1:0).

За право сыграть в суперфинальном матче Кубка России армейцы сыграют с победителем противостояния между «Зенитом» и «Спартаком». Эта игра состоится на поле сине-бело-голубых 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После первого матча со счетом 2:1 ведут в счете игроки «Зенита».

«Балтика» продолжит выступление в Кубке России в Пути Регионов.

Ранее опубликованы составы «Барселоны» и «ПСЖ» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

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