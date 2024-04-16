Стало известно, почему Дзюба хочет сбежать в Китай

Спортивный агент Паулу Барбоза в интервью Metaratings заявил, что нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба хочет попробовать себя в другой среде, поэтому хочет перебраться в китайскую Суперлигу.

С 2024 года в Китае работает друг Дзюбы Леонид Слуцкий, возглавивший «Шанхай Шеньхуа».

«Есть множество игроков, которые способны долго выступать на профессиональном уровне, Дзюба может входить в их число. Думаю, что он способен играть на высоком уровне, хотя это зависит от его желания. С точки зрения физических кондиций, он еще может поиграть. Возможно, он чувствует жажду нового вызова, от чего и хочет перебраться в Китай», — заявил Барбоза.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает 30 июня 2024 года.

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