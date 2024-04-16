Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему Дзюба хочет сбежать в Китай

Агент Барбоза: Дзюба хочет уехать в Китай ради нового вызова

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Спортивный агент Паулу Барбоза в интервью Metaratings заявил, что нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба хочет попробовать себя в другой среде, поэтому хочет перебраться в китайскую Суперлигу.

С 2024 года в Китае работает друг Дзюбы Леонид Слуцкий, возглавивший «Шанхай Шеньхуа».

«Есть множество игроков, которые способны долго выступать на профессиональном уровне, Дзюба может входить в их число. Думаю, что он способен играть на высоком уровне, хотя это зависит от его желания. С точки зрения физических кондиций, он еще может поиграть. Возможно, он чувствует жажду нового вызова, от чего и хочет перебраться в Китай», — заявил Барбоза.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что легенда «Спартака» Егор Титов вернулся в футбол.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами