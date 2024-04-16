Гимнастка Солдатова показала растяжку

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала новое видео в социальных сетях.

25-летняя спортсменка, которая в марте 2023 года впервые стала матерью, показала фрагмент разминки в гимнастическом зале. Гимнастка исполнила несколько упражнений на гибкость и растяжку, включая равновесия и затяжки.

Профессиональную карьеру Солдатова завершила в декабре 2020 года в возрасте 22 лет. Спортсменка признавалась в личном блоге, что два года боролась с булимией и это расстройство сильно подорвало ее моральное и психическое состояние.

По словам гимнастки, она пережила ад и с большим трудом выбралась оттуда. Александра Солдатова заявила, что не хочет спортивной карьеры для своего ребенка, чтобы он не лишился нормального детства и не заработал тяжелых травм.

Солдатова является трехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике в командном зачете. В 2018-м году она выиграла мировое первенство в упражнениях с лентой, а в 2016-м стала чемпионкой России в индивидуальном многоборье.

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