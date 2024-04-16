Российская гимнастка станцевала на пуантах в халате

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике в командном многоборье Анастасия Татарева опубликовала в социальных сетях видео танца на пуантах.

Спортсменка предстала перед подписчиками в черном халате. Гимнастка в подписи к ролику заявила, что встала на пуанты впервые в жизни.

Анастасия Татарева выиграла олимпийское золото в многоборье на Играх в Рио-2016. На Олимпиаде в Токио в этой же дисциплине она стала серебряным олимпийским призером. Татарева — двукратная победительница Европейских игр, шестикратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы.

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