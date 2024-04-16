У игроков московского «Динамо» нашли «болезнь»

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной России Омари Тетрадзе заявил, что бело-голубым не хватает характера для того, чтобы бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова Тетрадзе приводит Legalbet.

«Мне кажется, это болезнь московского «Динамо»: каждый год хорошо начинают, а потом спад. По игре команда прогрессирует, много молодых ребят. Но им не хватает стабильности. Чтобы бороться за высокие места, должен быть дух победителя в команде. По моему мнению, этого духа нет!» — сказал Тетрадзе.

Бывший игрок «Динамо» привел в пример московский «Спартак», который в 1990-е годы завоевал семь титулов чемпионов России.

«Они всегда выходили на поле как победители. Вот этого не хватает и «Динамо», — сказал Тетрадзе.

В сезоне-2023/24 «Динамо» боролось за первую строчку турнирной таблицы, однако во второй половине чемпионата начало терпеть поражения и опустилось на третье место.

Последний матч «Динамо» проиграло «Уралу» (1:2), пропустив в компенсированное время. Это третье поражение бело-голубых подряд в рамках чемпионата России.

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