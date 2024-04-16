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Стало известно, как прошел последний день Абаскаля в России

«Матч ТВ»: Абаскаль перед вылетом из России поужинал с игроками «Спартака»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль провел неформальную беседу с игроками перед тем, как покинуть Россию. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 35-летний специалист собрал футболистов в понедельник после тренировки, которую проводил исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, и обсудил с ними ряд вопросов.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял московский клуб с начала сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Исполняющим обязанности на ближайший матч Кубка России с «Зенитом» станет Владимир Слишкович, который ранее работал в тренерском штабе Абаскаля.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в пяти матчах.

Ранее сообщалось, что два российских футболиста стали номинантами премии лучшему молодому игроку Европы.

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Футбол. Чемпионат России
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