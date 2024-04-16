Макрона призвали заткнуться после слов о перемирии на время Олимпиады

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о перемирии на время Олимпийских игр в Париже. Его слова передает РИА Новости.

«Макрон как человек и государство напрямую участвует в конфликте на Украине. По идее должен был бы заткнуться, потому что даже не скрывает, что хочет отправить своих солдат в зону конфликта. Более того, они там есть. О чем говорит Макрон? Его государство напрямую участвует в военных действиях, а он говорит о каком-то перемирии», — сказал Валуев.

Макрон заявил, что Франция предложит прекращение огня во время проведения Олимпийских игр в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее в Олимпии зажгли огонь в преддверии Игр в Париже.