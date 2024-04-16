Лишь один игрок «Спартака» высказался в адрес Абаскаля после его отставки

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин в своих социальных сетях первым из игроков красно-белых отреагировал на отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Спасибо за совместную работу и доверие, тренер», — обратился Зобнин к Абаскалю.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял московский клуб с начала сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Исполняющим обязанности на ближайший матч Кубка России с «Зенитом» станет Владимир Слишкович, который ранее работал в тренерском штабе Абаскаля.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах. В минувшем туре подопечные Гильермо Абаскаля одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Ранее «Спартак» назвали конюшней и секонд-хендом.