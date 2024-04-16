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«Спартак» назвали конюшней и секонд-хендом

Орлов о «Спартаке»: нужно очищать эту конюшню от секонд-хенда

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Комментатор Геннадий Орлов эмоционально высказался о шансах «Спартака» на удачное завершение этого сезона. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Шансов на спасение сезона у «Спартака» никаких нет. На что шансы? Им сейчас надо вообще команду сделать. Ведь тренер — это еще 10 человек. Должна быть команда тренеров. Какого-то хотят голландца сюда привезти, я слышал… Зачем? Надо своего брать, надо восстанавливать, надо очищать эту конюшню от секонд-хенда, который в команде. Это же секонд-хенд», — сказал Орлов.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности на ближайший матч с «Зенитом» станет Владимир Слишкович.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах. В минувшем туре подопечные Гильермо Абаскаля одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Ранее футбольный функционер назвал идеального кандидата на пост тренера «Спартака».

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