Фанат объяснил, почему провоцировал российского бойца UFC перед выходом в октагон

Фанат ММА Обед Ардон извинился перед российским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арманом Царукяном за то, что спровоцировал его перед выходом в октагон. Его слова передает Bloody Elbow.

«Я бы хотел извиниться перед Арманом — я спровоцировал его, показав средний палец. Я бухал весь день и был не в адеквате. Я первый раз был на турнире UFC, и это было абсолютно невероятно. Я рад, что инцидент оказался не таким уж жутким.

Хочу прояснить: я не толкал Армана, не оскорблял, я просто показал ему средний палец. Поздравляю Армана с потрясающим выступлением и желаю удачи в титульном бою», — сказал Ардон.

На турнире в Лас-Вегасе Царукян ударил фаната во время своего выхода в октагон. Поединок между россиянином и бразильцем Чарльзом Оливейрой завершился победой Армана раздельным решением судей.

27-летний Царукян одержал 22 победы в 25 боях. Он продлил победную серию до четырех поединков. 3 декабря россиянин одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

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