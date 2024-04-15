Названа разница в отношении к футболу в России и в Европе

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о разнице в отношении к футболу в России и в Европе. В комментарии Legalbet он заявил, что в России главное — достижение результата любой ценой.

Он подчеркнул, что европейский менталитет подразумевает понятие продукта. На матчах продается пиво, реализуется клубная атрибутика, при этом после игр нет давки и конфликтов. Кроме того, он сделал акцент на отношении футболистов к болельщикам — если игрок не остановится на автографы, к нему будут возникать вопросы, заметил Сафонов. Тогда как в российском футболе после игр происходят разборы скандальных ситуаций и споры о судействе.

«У нас в России в футболе главное — достичь результата любой ценой. В Европе дети до 12 лет просто играют в футбол, а тренер им всегда похлопает. Придите у нас на детский турнир, что там происходит. Родители орут: «Катись, давай жестче». Куда? Там парню девять лет! Научите технике для начала хотя бы», — сказал Сафонов.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) после 23-х туров лидирует «Зенит», набравший 47 очков. На четыре балла отстает идущий на втором месте «Краснодар», замыкает тройку с 38-мя очками «Динамо».

Ранее Газзаев заявил, что «Зенит» еще не обеспечил себе победу в РПЛ.