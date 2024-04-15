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Российского хоккеиста признали самым ценным игроком команды НХЛ

Панарин признан самым ценным игроком «Рейнджерс» в сезоне по версии журналистов

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

Российский хоккеист Артемий Панарин признан самым ценным игроком (MVP) клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» по версии журналистов, передает сайт лиги.

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимает первое место, набрав 112 очков.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года.

8 апреля Панарин набрал 115 очко за сезон, что позволяет ему занимать четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги. Этот результат превышает наилучшие показатели в карьере Евгения Малкина (113 очков, сезон-2008/09) и Александра Овечкина (112 очков, сезон-2007/08).

Помимо Панарина, 115 и более очков среди россиян набирали Никита Кучеров, Александр Могильный и Сергей Федоров.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Оттавой». Игра пройдет 16 апреля и станет заключительной для клуба из Нью-Йорка в регулярном чемпионате.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее гол Панарина помог «Рейнджерс» установить историческое достижение.

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