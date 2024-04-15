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«Локомотив» обвинили в пропаганде ЛГБТ*

Экс-игрок «Динамо» Година обвинила волейболисток «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Бывшая доигровщица московского «Динамо» Елена Година обвинила волейболисток калининградского «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом она заявила на сайте московского клуба.

«ЛГБТ-сообщество в РФ признано экстремистской организацией. В трансляциях крупным планом демонстрируются чудовищные жесты в исполнении игроков «Локомотива» в адрес соперниц. Однополые поцелуи и прочие мерзости», — заявила Година.

Также Година заявила, что она категорически против того, чтобы это происходило в России.

Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли московское «Динамо» в полуфинальной серии чемпионата России. Теперь они поспорят за победу в чемпионате с казанским «Динамо Ак Барс». Первый матч серии состоится 17 апреля в Казани. Команды начнут встречу в 18.00 по московскому времени.

Елена Година является чемпионкой мира 2006 года. В финальном матче национальная команда России обыграла Бразилию. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Ранее экс-футболист сборной России Роман Павлюченко высмеял Анастасию Ивлееву за голый наряд.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
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