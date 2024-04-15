Семак похвалил Абаскаля за работу в «Спартаке»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в интервью «Матч ТВ» заявил, что уволенный из «Спартака» Гильермо Абаскаль провел хорошую работу в клубе.

По его словам, испанский специалист не раз доставлял трудности его команде.

«Что касается работы Гильермо, то он хороший специалист, хорошо работал. Игры на сборах и некоторые матчи в чемпионате получились удачными. Возможно, его команде не хватило стабильности и результата, который требуют руководители. От «Спартака» всегда ждут борьбы за высокие позиции», — заявил Семак.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Ранее Сергей Семак назвал имя игрока, который точно не сыграет со «Спартаком».