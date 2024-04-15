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Семак назвал имя игрока, который точно не сыграет со «Спартаком»

Тренер «Зенита» Семак заявил, что Фернандес точно не сыграет со «Спартаком»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в интервью «Матч ТВ» заявил, что в ближайшее время защитник Марио Фернандес начнет процесс реабилитации после травмы.

Наставник сине-бело-голубых отметил, что имеющий российское гражданство бразилец точно не сыграет в ответном матче Кубка России Пути РПЛ стадии 1/2 финала против столичного «Спартака».

«С уверенностью пока можем говорить только об отсутствии Марио Фернандеса. Остальные игроки в той или иной степени имеют возможность сыграть. Прошлая игра вышла довольно грубой и жесткой, поэтому у некоторых наших игроков есть повреждения», — заявил Семак.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее в «Ростове» опровергли договоренность Карпина со «Спартаком».

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