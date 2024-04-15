Российский чемпион UFC Ян оказался в тюрьме

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян посетил с гостевым визитом колонию ИК-46, расположенную в Свердловской области.

В ходе беседы с осужденными спортсмен пожелал им не терять веры в себя.

«Хочется пожелать вам всем терпения. Занимайтесь спортом по возможности, верьте в себя. За каждым черным коридором есть свет. Нужно верить, что все наладится», — заявил Ян.

10 марта на турнире UFC 299 Ян победил китайского бойца Сонг Ядонга единогласным решением судей. После поединка с представителем Китая Ян и его команда говорили о повреждении колена. Кроме того, в ходе подготовки к бою спортсмен тоже получил травму. После боя с Сонгом Ян опубликовал сообщение из больницы. Он рассказал, что у него диагностирован разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска.

До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей.

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