Макрон объяснил разницу между Израилем и Россией перед ОИ-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация с допуском российских и израильских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года с национальными атрибутами разнится. Его слова приводит BMFTV.

По его словам, конфликты, в которых участвуют страны, разнятся по сути.

«Нельзя сказать, что Израиль является нападающей страной. Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее», — заявил политик.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая мирную миссию олимпийского движения. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Эммануэль Макрон объяснил, почему россияне поедут на ОИ-2024 в нейтральном статусе.