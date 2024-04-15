«Спартак» отмучился»: Ловчев — об увольнении Абаскаля

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в интервью «Матч ТВ» заявил, что руководство красно-белых затянуло с решением об увольнении испанца Гильермо Абаскаля.

По его словам, 35-летний специалист уже больше года не показывал достойной игры.

«Год практически потерянный. «Спартак» отмучился. Кто-то скажет грубо, но эти разговоры были после каждого тура. И Карпин, и Черчесов, и Ивич — пошли по списку», — заявил Ловчев.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Ранее «Спартаку» посоветовали назначить экс-тренера «Краснодара».