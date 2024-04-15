Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Легенда «Динамо» объяснил «Спартаку», как надо выбирать нового тренера

Экс-игрок «Динамо» Семшов посоветовал «Спартаку» назначить Карпина или Черчесова

close
100%
РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов в интервью «Матч ТВ» заявил, что руководство столичного «Спартака» должно назначить на пост главного тренера человека, который бы соответствовал уровню команды.

По его мнению, на эту должность подходят Станислав Черчесов и Валерий Карпин.

«Спартак» — это имя в российском футболе, гранд, «народная команда». А клуб возглавляют те люди, которые в большом футболе не работали. Я не понимаю, как их выбирают? Кого ранее тренировал Абаскаль? У меня пока для «Спартака» две кандидатуры — Карпин и Черчесов», — заявил Семшов.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Ранее Владислав Радимов призвал «Спартак» всеми силами затащить в клуб Валерия Карпина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами