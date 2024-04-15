Легенда «Динамо» объяснил «Спартаку», как надо выбирать нового тренера

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов в интервью «Матч ТВ» заявил, что руководство столичного «Спартака» должно назначить на пост главного тренера человека, который бы соответствовал уровню команды.

По его мнению, на эту должность подходят Станислав Черчесов и Валерий Карпин.

«Спартак» — это имя в российском футболе, гранд, «народная команда». А клуб возглавляют те люди, которые в большом футболе не работали. Я не понимаю, как их выбирают? Кого ранее тренировал Абаскаль? У меня пока для «Спартака» две кандидатуры — Карпин и Черчесов», — заявил Семшов.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Ранее Владислав Радимов призвал «Спартак» всеми силами затащить в клуб Валерия Карпина.