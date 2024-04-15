Радимов призвал «Спартак» всеми силами затащить в клуб Карпина

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов в интервью «Матч ТВ» призвал руководство столичного «Спартака» назначить главным тренером команды наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

По его мнению, клуб должен сделать все возможное, чтобы заполучить 55-летнего специалиста в свои ряды.

«Карпин — это лучший вариант! Они должны, я не знаю как, затащить его в «Спартак». В любом случае, с Абаскалем был путь в никуда, это давно стало очевидным. Хорошо, что спартаковские боссы решили так», — заявил Радимов.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что тренер «Факела» сосватал Валерия Карпина в «Спартак».