Экс-тренер «Зенита» предложил «Спартаку» назначить Клоппа

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела в интервью «РБ Спорт» заявил, что увольнение Гильермо Абаскаля из московского «Спартака» не поможет команде в борьбе за чемпионский титул.

По его мнению, красно-белые обречены всегда проигрывать «Зениту».

«В «Спартаке» регулярно меняются тренеры, так что сложно дать какой-либо комментарий здесь. Они не смогут отобрать титул у «Зенита», даже если пригласят Клоппа. Сейчас совершенно нереально, чтобы «Зенит» финишировал ниже «Спартака», — заявил Петржела.

Испанский тренер был уволен 14 апреля. Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. «Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее сообщалось, что агент Георгия Джикии позитивно отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля.