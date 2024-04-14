Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сын Овечкина забил на тренировке «Вашингтона»

Сын Овечкина забросил шайбу на тренировке «Вашингтона»

Сергей Овечкин, сын нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, оформил заброшенную шайбу в рамках тренировочного занятия основной команды «Кэпс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Овечкин-младший поразил ворота, сумев обыграть вратаря и подработав шайбу клюшкой, перенаправив ее за линию ворот.

Всего в текущем сезоне Александр Овечкин сыграл в 77 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 30 шайб и отдал 34 результативные передачи. Овечкин забросил в НХЛ 852 шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки. На счету канадца 894 набранных очка.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» померится силами с «Бостоном». Встреча состоится 16 апреля. Команды выйдут на лед в 02.00 по московскому времени.

Ранее отец Евгения Малкина заявил, что на матчах НХЛ больше шума, чем в КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами