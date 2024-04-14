Сын Овечкина забил на тренировке «Вашингтона»

Сергей Овечкин, сын нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, оформил заброшенную шайбу в рамках тренировочного занятия основной команды «Кэпс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Овечкин-младший поразил ворота, сумев обыграть вратаря и подработав шайбу клюшкой, перенаправив ее за линию ворот.

Всего в текущем сезоне Александр Овечкин сыграл в 77 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 30 шайб и отдал 34 результативные передачи. Овечкин забросил в НХЛ 852 шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки. На счету канадца 894 набранных очка.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» померится силами с «Бостоном». Встреча состоится 16 апреля. Команды выйдут на лед в 02.00 по московскому времени.

Ранее отец Евгения Малкина заявил, что на матчах НХЛ больше шума, чем в КХЛ.