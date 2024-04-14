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«Байер» установил новый рекорд топ-лиг Европы

«Байер» установил новый рекорд топ-5 лиг, не проигрывая 43 матча подряд

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Federico Gambarini/dpa/picture-alliance

Леверкузенский «Байер» установил новый рекорд топ-5 лиг Европы по числу беспроигрышных матчей.

Команда под руководством Хаби Алонсо покорила историческое достижение в чемпионском матче против бременского «Вердера». Встреча 29-го тура немецкой Бундеслиги прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» в присутствии 30 тысяч зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:0.

В составе победителей на 25-й минуте счет открыл 23-летний нигерийский форвард Виктор Бонифасе, реализовавший пенальти. На 60-й минуте второй мяч в ворота «Вердера» забил 31-летний швейцарский полузащитник Гранит Джака, На 68-й минуте игры 20-летний немец Флориан Вирц забил третий мяч, он же на 83-й минуте игры забил четвертый мяч, а на 90-й — установил окончательный счет игры.

После этой игры беспроигрышная серия «Байера» достигла 43 игр. Последнее поражение леверкузенцы потерпели в мае 2023 года. Предыдущий рекорд в топ-5 лигах Европы принадлежал туринскому «Ювентусу», который не проигрывал на протяжении 42 матчей по хожу сезона-2011/12.

Ранее игру чемпионата Италии прервали из-за плохого самочувствия игрока.

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