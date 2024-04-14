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Игру чемпионата Италии прервали из-за плохого самочувствия игрока

Игрок «Ромы» Ндика почувствовал себя плохо в матче с «Удинезе»

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Gabriele Maltinti/Stringer/Getty Images

Защитник «Ромы» Эван Ндика почувствовал себя плохо по ходу игры 32-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».

На 71-й минуте футболист прилег на газон, схватившись за грудь, после чего главный арбитр поединка Лука Пайретто принял решение остановить матч. К игроку на поле оперативно подъехал реанимобиль, Ндику смогли быстро унести на носилках в подтрибунное помещение, где ему продолжили оказывать помощь. Покидая поле, футболист смог поднять большой палец, держась другой рукой за сердце.

На 83-й минуте участники игры приняли решение не доигрывать поединок сегодня. О том, когда игра будет завершена, будет известно позднее.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» обыграли «Рубин» в заключительном матче 24-го тура РПЛ.

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