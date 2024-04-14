Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда «Спартак» определится с новым тренером

«Евро-Футбол.Ру»: «Спартак» определится с новым тренером до конца апреля

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Руководство московского «Спартака» определится с кандидатурой нового главного тренера до конца апреля. Об этом сообщает интернет-издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, не исключен вариант, при котором исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, который будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», доработает с командой до конца сезона-2023/24. Для этого боснийский специалист должен в предстоящих играх показать приемлемый результат.

14 апреля руководство «Спартака» отправило Гильермо Абаскаля в отставку. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Ранее экс-советник Федуна назвал приход Гильермо Абаскаля в «Спартак» ужасным.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами