Стало известно, когда «Спартак» определится с новым тренером

Руководство московского «Спартака» определится с кандидатурой нового главного тренера до конца апреля. Об этом сообщает интернет-издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, не исключен вариант, при котором исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, который будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», доработает с командой до конца сезона-2023/24. Для этого боснийский специалист должен в предстоящих играх показать приемлемый результат.

14 апреля руководство «Спартака» отправило Гильермо Абаскаля в отставку. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Матч состоялся в день рождения Абаскаля.

Ранее экс-советник Федуна назвал приход Гильермо Абаскаля в «Спартак» ужасным.